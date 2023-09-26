Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ceke Limanı'nda Kargo Yükü Rekoru

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ceke sınır limanında bu yıl yaklaşık 12,24 milyon ton kargo yükü işlem gördü. Limanın ticaret hacmi 2023 yılında 7,058 milyar yuana ulaştı ve toplamda 187.909 araç geçiş yaptı. Ceke limanı, maden ürünleri taşımacılığı için önemli bir sınır ötesi limanıdır.

HOHHOT, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ceke sınır limanında bu yıl yaklaşık 12,24 milyon ton kargo yükü işlem gördü.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ejina Sancağı Gümrük İdaresi yetkililerine göre, limanda yapılan ithalat ve ihracatın ticaret hacmi 2023 yılında şu ana kadar 7,058 milyar yuana (yaklaşık 984 milyon ABD doları) ulaştı ve aynı dönemde limandan toplam 187.909 araç geçiş yaptı.

Ceke limanında Pazartesi günü 217.000 ton kargo yükü işlem gördü ve limandan 3.127 araç geçti. Her iki rakam da liman tarihinin en yükseği olarak kayda geçti.

Liman ayrıca bu yıl gümrükleme kapasitesini artırarak, kömür nakliye araçları için lojistik hizmetlerini geliştirdi.

Maden ürünleri taşımacılığı için önemli bir sınır ötesi limanı olan Ceke, aynı zamanda Çin'in kuzeybatısı ile diğer ülkeleri birbirine bağlayan önemli bir ulaşım ve ticaret merkezi konumunda.