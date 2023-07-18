Çin'in Hunan eyaletinin dış ticaret hacmi arttı

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 336,7 milyar yuanın üzerine çıktı. İhracat yüzde 1,7 artarken, ithalat yüzde 23,8 artış gösterdi. Hunan eyaleti, dünya genelinde 231 ülke ve bölgeyle ticari etkileşimde bulundu ve çevre dostu ürünlerin ihracatında büyük bir artış yaşandı.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changde şehrindeki Changde Ulusal Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesinde bulunan Zoomlion Ağır Sanayi Bilim ve Teknoloji A.Ş.'ye ait bir atölyede ekipman montajı yapan çalışanlar, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

CHANGSHA, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki gümrük idaresi yetkililerine göre, eyaletin dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 336,7 milyar yuanın (yaklaşık 47 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Eyaletin dış ticaret hacmi ilk kez yılın ilk yarısında 330 milyar yuanın üzerine çıkarak bu dönemdeki dış ticaret değeri açısından yeni bir zirveye işaret ediyor.

İhracat yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla yaklaşık 232,9 milyar yuan, ithalat ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla yaklaşık 103,9 milyar yuan oldu.

Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada, Hunan'ın bu dönemde dünya genelinde 231 ülke ve bölgeyle ticari etkileşimlerde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan eyaletin ürettiği insanlı elektrikli araçlar, lityum-iyon piller ve güneş pilleri ihracata yıllık yüzde 44,7 artışla toplam 3 milyar yuanın üzerinde katkıda bulundu. Böylece Hunan çevre dostu ve düşük karbonlu ürünleri dış ticareti için yeni bir itici güç haline getirmiş oldu.