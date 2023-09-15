Çin'in Hizmet Üretim Endeksi Ağustos Ayında Arttı

Çin'in hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış gösterdi. Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri alt göstergesi yıllık bazda yüzde 16,1 oranında yükseldi. Hizmet sektöründeki iş faaliyetlerini ölçen endeks Ağustos ayında yüzde 50,5 seviyesiyle, daralma ve genişlemeyi ölçen endeksteki 50 değerinin üzerinde gerçekleşti.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, büyüme oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 puan daha hızlı seyretti.

Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri alt göstergesi yıllık bazda yüzde 16,1 oranında yükseldi.

NBS'ye göre bilgi iletimi, yazılım ve bilişim teknolojileri hizmetlerinin çıktısını takip eden alt endeks yüzde 11,5 artarken, finansal hizmetler yüzde 7,2 oranında genişledi.

Hizmet sektöründeki iş faaliyetlerini ölçen endeks Ağustos ayında yüzde 50,5 seviyesiyle, daralma ve genişlemeyi ölçen endeksteki 50 değerinin üzerinde gerçekleşti.

Hizmet üretim endeksi 2023'ün ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarken, büyük hizmet işletmelerinin toplam gelirleri yılın ilk yedi ayında yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi.

NBS sözcüsü Fu Linghui, hizmet sektöründeki harcamaların önemli ölçüde genişleyerek tüketimin büyümesine güçlü bir destek sağladığını söyledi. Fu, tüketimdeki sürekli büyüme eğiliminin bir sonraki aşamada genel olarak istikrarlı hale geleceğini ve ekonomik toparlanmaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.