Çin'in Hizmet Ticareti Değeri Yüzde 8,5 Arttı

Çin'in hizmet ticaretinin değeri, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında artış gösterdi. Hizmet ihracatı düşerken, hizmet ithalatı ise arttı.

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen 3. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nda bir hizmet robotuyla etkileşim kuran bir çocuk, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sun Ruibo/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticaretinin değeri, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında artış gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre toplam ticaret değeri 3,14 trilyon yuana (yaklaşık 439,19 milyar ABD doları) ulaştı.

Hizmet ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 düşüşle 1,32 trilyon yuan olurken, hizmet ithalatı yüzde 22,1'lik artışla 1,81 trilyon yuana yükseldi.

Verilere göre ticaret açığı yılın ilk yarısında 489,4 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Çin'in bilgi yoğun hizmet ticareti, söz konusu dönemde istikrarlı büyümesini sürdürerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artışla yaklaşık 1,36 trilyon yuana ulaştı.

Bu değer bir önceki yıla göre 1,5 yüzde puan artışla, toplam hizmet ticaretinin yüzde 43,5'ini temsil ediyor.

Söz konusu dönemde seyahat hizmetleri sektöründe kayda değer bir toparlanma görüldü. Sektörün toplam ticaret değeri, bir önceki yıla göre yüzde 65,4 artarak 650,94 milyar yuana yükseldi.

Verilere göre seyahat hizmetleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,4; ithalatı ise yüzde 66,4 oranında arttı.¦