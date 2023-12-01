Çin'in hizmet ticareti değeri yükseldi

Çin'in hizmet ticareti değeri bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti değeri bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Ekim döneminde hizmet ticaretinin değeri 5,34 trilyon yuanı (yaklaşık 751,65 milyar ABD doları) aştı.

Genel toplama bakıldığında, hizmet ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artışla 3,16 trilyon yuanın üzerine çıkarken, hizmet ihracatı ise yüzde 7,4 düşüşle 2,18 trilyon yuana geriledi.