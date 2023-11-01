Çin'in Hizmet Ticareti Değeri Arttı

Çin'in hizmet ticaretinin değeri, bu yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Hizmet ithalatı yüzde 22,4 artarken, hizmet ihracatı ise yüzde 8,2 düşüş gösterdi. Turizm hizmetlerinin değeri ise yüzde 69 arttı.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticaretinin değeri, bu yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.

Ticaret Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, hizmet ticaretinin değeri Ocak- Eylül döneminde 4,82 trilyon yuana (yaklaşık 672 milyar ABD doları) ulaştı.

Genel toplama bakıldığında hizmet ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artarak 2,85 trilyon yuana yükselirken, hizmet ihracatı ise yüzde 8,2 düşüşle 1,97 trilyon yuana geriledi.

Söz konusu dönemde bilgi yoğun hizmet ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 2,03 trilyon yuana ulaşırken, ülkenin toplam hizmet ticareti içindeki payı ise bir önceki yıla kıyasla 0,4 yüzde puan artarak yüzde 42'ye yükseldi.

Öte yandan turizm hizmetleri de toparlanmaya devam etti. Verilere göre söz konusu dönemde turizm hizmetlerinin değeri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 artarak 1,05 trilyon yuana ulaştı.