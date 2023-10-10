Çin'in hizmet ticareti değeri 2023'te yüzde 8 arttı

Çin'in hizmet ticaretinin değeri, 2023'ün ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Hizmet ticaretinin değeri 4,25 trilyon yuana (yaklaşık 592,1 milyar ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticaretinin değeri, 2023'ün ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı verilere göre, hizmet ticaretinin değeri 4,25 trilyon yuana (yaklaşık 592,1 milyar ABD doları) ulaştı.

Yılın ilk sekiz ayında hizmet ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 2,49 trilyon yuana yükselirken, hizmet ihracatı ise yüzde 7,4 düşüşle 1,77 trilyon yuana geriledi.