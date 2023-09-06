Çin'in Hizmet İhracatı ve İthalatı 2022'de Arttı

Çin'in toplam hizmet ithalat ve ihracat hacmi 2022 yılında 889,1 milyar ABD dolarına ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 8,3'lük bir artış kaydetti. Çin bu alanda üst üste dokuzuncu yılda dünyanın en büyük ikinci ülkesi konumunu korudu.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in toplam hizmet ithalat ve ihracat hacmi 2022 yılında 889,1 milyar ABD dolarına ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 8,3'lük bir artış kaydetti. Çin bu alanda üst üste dokuzuncu yılda dünyanın en büyük ikinci ülkesi konumunu korudu.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan ve devam eden 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'ndaki (CIFTIS) bir forumda yayımlanan 2022 Çin hizmet ticareti kalkınma raporuna göre, offshore hizmetlerde dış kaynak hacmi giderek genişliyor ve sektördeki dönüşüm ile güncellemelerin etkileri ise açıkça görülüyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, Çin'in hizmet sektörünün bu yılın ilk yarısında GSYİH'nin yüzde 56'sını oluşturarak ekonomik büyümeye yüzde 66 oranında katkıda bulunduğunu ve Çin'deki yabancı yatırımların yüzde 70'inin hizmet sektörüne gittiğini söyledi.

Dijital kültür, dijital finans, internet sağlık hizmetleri, çevrimiçi eğitim ve akıllı lojistik gibi gelişmekte olan sektörler Çin'de büyümeye devam ederek hizmet sektöründeki uygulama senaryolarını önemli ölçüde genişletiyor.

Rapora göre, 2022 yılında dijital olarak sunulabilen hizmetlerin ihracatı 210 milyar ABD dolarını aşarak toplam hizmet ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.

"Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temalı 2023 CIFTIS, 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de gerçekleşiyor. Fuara 80'i aşkın ülke ve uluslararası kuruluş katılırken, 2.400'den fazla şirket fiili katılımla sergilerde yer alıyor.