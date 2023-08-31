Çin'in hidroelektrik kapasitesi arttı
Çin Elektrik Enerjisi Planlama ve Mühendislik Enstitüsü'nün raporuna göre, Çin'in hidroelektrik kapasitesi 687 milyon kilovata çıktı. Sichuan ve Yunnan eyaletlerindeki hidroelektrik kaynak kullanım seviyeleri arttı.
BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Elektrik Enerjisi Planlama ve Mühendislik Enstitüsü'nün 2023 enerji sistemi raporuna göre Çin'in kullanılabilir hidroelektrik kapasitesi 687 milyon kilovata çıktı.
Perşembe günü açıklanan raporda Sichuan eyaletindeki hidroelektrik kaynak kullanım seviyesinin yüzde 59,3'e, Yunnan eyaletindekininse yüzde 64,4'e ulaştığı belirtildi.
Hidroelektrik kaynak kullanım seviyesinin yüzde 1,7 olduğu Tibet'te su enerji kaynaklarının işletilmesine yönelik büyük potansiyel olduğu belirtildi.
Raporda ülkedeki diğer bölgelerde ortalama kullanım düzeyinin yüzde 88,1 olduğu ifade edildi.