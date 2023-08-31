Çin'in hidroelektrik kapasitesi arttı

Çin Elektrik Enerjisi Planlama ve Mühendislik Enstitüsü'nün raporuna göre, Çin'in hidroelektrik kapasitesi 687 milyon kilovata çıktı. Sichuan ve Yunnan eyaletlerindeki hidroelektrik kaynak kullanım seviyeleri arttı.