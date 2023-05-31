Çin'in Hibrit Çeltik Tohumu Bağışları Belucistan'ın Tarım Sektörünü Yeniden İnşa Edecek

Belucistan eyaletinin meclis sözcüsü Jan Muhammad Jamali, Çin'in yaptığı hibrit çeltik tohumu bağışlarının eyaletteki tarım sektörünü yeniden inşa etmede önemli bir rol oynayacağını söyledi.

İSLAMABAD, 31 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin meclis sözcüsü Jan Muhammad Jamali, Çin'in yaptığı hibrit çeltik tohumu bağışlarının eyaletteki tarım sektörünü yeniden inşa etmede önemli bir rol oynayacağını söyledi. Belucistan eyaleti, geçen yıl yaşanan yıkıcı selden feci şekilde etkilenmişti.

Tohum bağışları için Salı günü düzenlenen teslim töreninde konuşan Jamali, yaşanan sel felaketinden sonra yeniden inşa çalışmalarında Çin hükümeti ve halkının Pakistan'a büyük yardımda bulunduğunu söyledi. Jamali, tohum bağışlarının felakette tüm varlığını kaybeden insanlara destek olacağını vurguladı.

Jamali, Belucistan'ın yüzde 85 ila 90'ının geçen yılki sellerden olumsuz etkilendiğini ve bağışlanan çeltik tohumlarıyla eyalette başlıca ürün olan pirinç ekiminin canlanacağını söyledi.

Pakistan'daki Çin Büyükelçiliği Siyasi İşler Danışmanı Bao Zhong ise, Çin-Pakistan dostluğuna vurgu yaparak bu dostluğun iki halkın kalbinde derin şekilde yer ettiğini belirtti.

Bao, ülkesinin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) çerçevesinde iki ülkedeki işletmeleri tarımsal işbirliği yapmak üzere teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.

Bao ayrıca Çin'in, Pakistan'ın tarımsal kalkınma seviyesini yükseltmesine yardımcı olmak için gelişmiş tarımsal kalkınma teknolojisini ve deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çinli diplomat, "Çin her zaman olduğu gibi Belucistan halkının geçim kaynaklarını iyileştirmede Pakistan'a yardımcı olacak, kardeş eyaletler ve şehirler arasındaki alışverişi teşvik edecek ve yerel halka fayda sağlayan yerel endüstrilerin gelişimini destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Tohum bağışı yapan Wuhan Qingfa Hesheng Tohum Limited Şirketi'nin uluslararası ticaret departmanı müdürü Zhou Xusheng, Pakistan'da tarımsal üretimi ve gelirleri artırmaya yardımcı olmak için şirketinin bölgedeki çiftçilere hibrit çeltik yetiştirme teknikleri konusunda eğitim vermeyi sürdürmek istediğini bildirdi.

2013 yılında başlatılan CPEC, Pakistan'ın Gwadar Limanı'nı Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar kentine bağlayan ve enerji, ulaşım ve endüstriyel işbirliğini öne çıkaran bir koridor işlevi görüyor.