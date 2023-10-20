Çin'in Heilongjiang eyaletinin mal ticareti 2023 yılında arttı

Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin mal ithalatı ve ihracatı 2023 yılının ilk dokuz ayında yıllık yüzde 15,1 artışla 218,22 milyar yuana (yaklaşık 29,82 milyar ABD doları) ulaştı.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Suifenhe Bölgesi görülüyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HARBİN, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin mal ithalatı ve ihracatı 2023 yılının ilk dokuz ayında yıllık yüzde 15,1 artışla 218,22 milyar yuana (yaklaşık 29,82 milyar ABD doları) ulaştı.

Harbin Gümrüğü verilerine göre, bu dönemde Heilongjiang'ın ithalatı yıllık yüzde 7,1 artışla 164,13 milyar yuana, ihracatı ise yüzde 49,1 artışla 54,09 milyar yuana yükseldi.

Heilongjiang'ın Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle ticareti yıllık yüzde 15,6 artışla 184,25 milyar yuana ulaştı ve eyaletin toplam dış ticaret hacminin yüzde 84,4'ünü oluşturdu. Heilongjiang'ın Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle ticareti ise yüzde 22,9 artarak 19,97 milyar yuana yükseldi.

Mekanik ve elektrikli ürünler, emek yoğun ürünler ve tarım ürünleri ihracatı bu dönemde güçlü büyümesini sürdürdü. Eyaletin tarım ürünleri, metal cevheri ve maden cevheri kumu ithalatında da artış görüldü.