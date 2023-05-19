Çin'in Heilongjiang eyaletinde pirinç ekim sezonu başladı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Wuchang kentine bağlı Minle kasabasındaki çiftçiler, şu anda pirinç ekimiyle meşgul.

ANONS (İngilizce): SUN XIAOYU, Xinhua muhabiri:

"Şu an Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Wuchang kentine bağlı Minle kasabasındayım. Çin'in tahıl ambarı olan Heilongjiang eyaletinde ekim sezonu başladı ve burada çiftçiler, pirinç ekiminde hummalı bir çalışma sergiliyor. Kamerayı takip ederseniz görebilirsiniz."

167.333 hektardan fazla çeltik tarlasına sahip olan ve yılda 700 milyon kilogram pirinç üreten Wuchang kenti, Çin'de yüksek kaliteli pirinciyle ün salmış durumda.

Çin'deki tarım arazilerinde yaygın şekilde makine kullanılmasına karşın Wuchang'taki çiftçiler geleneksel tarım tekniklerine bağlılıklarını sürdürüyor.

SES 1 (Çince): YU DIANHONG, Hongyang Organik Tarım Kooperatifi Başkanı:

"Kooperatifimiz 102 çiftçiden oluşuyor. Organik ekim standartlarına sadık kalan kooperatifimiz, çiftçilere tek tip girdi ve tarım teknikleri sunuyor."

SES 2 (Çince): REN LIXIN, Hongyang Organik Tarım Kooperatifi Üyesi:

"Bu yıl 110 mu (yaklaşık 7,33 hektar) üzerinde pirinç ekimi yaptım. Kooperatife katıldığım için pirincimin kalitesi güvence altında ve bu sayede gelirimi artırıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)