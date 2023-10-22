Çin'in Heilongjiang eyaleti tahıl hasadında rekor kırdı

Çin'in Heilongjiang eyaleti, 13 yıldır üst üste en büyük tahıl üreticisi eyalet olmaya devam ediyor. Bu yıl 200 milyon mu'nun üzerinde tahıl ekim alanı olan eyalet, 11 milyon hektardan fazla ürün hasat etti.

1. Hasattan çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): ZHANG YUE, Xinhua muhabiri

3. Hasattan çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): ZHANG YUE, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba, ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Zhang Yue. Burası Çin'in büyük tarım eyaleti Heilongjiang. Kasaba ve köylerde şu anda en yoğun sonbahar mevsimi yaşanıyor. Şimdiye kadar 11 milyon hektardan fazla ürün hasat edildi."

Heilongjiang 13 yıldır üst üste Çin'in en büyük tahıl üreticisi eyaleti oldu.

Eyaletin tahıl ekim alanı bu yıl 200 milyon mu'nun (yaklaşık 13,33 milyon hektar) üzerinde kaldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qiqihar'dan bildiriyor.

(XHTV)