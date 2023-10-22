Çin'in Ham Petrol Üretimi 2023 Yılında Arttı

Çin'in ham petrol üretimi 2023 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı. Ülke bu dönemde 156,72 milyon ton ham petrol üretti.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ham petrol üretimi 2023 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre ülke bu dönemde 156,72 milyon ton ham petrol üretti.

NBS'ye göre Çin'in ham petrol üretimi Eylül ayında yıllık yüzde 0,3 artışla 16,87 milyon tona yükseldi.

Veriler ayrıca ülkenin 2023 yılının ilk dokuz ayında 424,27 milyon ton ham petrol ithal ettiğini ortaya koydu. Bu, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,6'lık artış anlamına geliyor.