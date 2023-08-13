Çin'in Ham Petrol İthalatı 2023 Yılında Büyüme Kaydetti

Çin'in ham petrol ithalatı, 2023 yılının ilk yedi ayında yüzde 12,4 artışla 326 milyon ton olarak gerçekleşti. İthal ham petrolün ortalama fiyatı ise yüzde 16,6 düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ham petrol ithalatı 2023 yılının ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, Çin bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artışla toplam 326 milyon ton ham petrol ithal etti.

Ocak-Temmuz döneminde ithal ham petrolün ortalama fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 16,6 düşüşle 3.977,2 yuan (yaklaşık 555,75 ABD doları) oldu.