Çin'in Hainan eyaletindeki limanın ticaret hacmi arttı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou Limanı'nın ticaret hacmi, bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 21,8 artarak 152,07 milyar yuana ulaştı.

HAİKOU, 13 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou kentinde bulunan Haikou Limanı'nın konteyner terminali görülüyor, 12 Eylül 2023.

Haikou Gümrüğü tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan resmi verilere göre, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bu yılın ilk sekiz ayında toplam mal ithalat ve ihracatı yüzde 21,8 artışla 152,07 milyar yuana (yaklaşık 20,89 milyar ABD doları) ulaştı. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)