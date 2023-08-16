Çin'in Hainan eyaletinde yeşil ve sürdürülebilir kalkınma hedefi
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Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou şehri, ekolojik su koruma projeleri ve sulak alan parkları inşa ederek, modern çevre yönetim sistemini teşvik ediyor ve yeşil, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli bir kalkınmayı hedefliyor.
HAİKOU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Son yıllarda ekolojik su koruma projeleri ile sulak alan parkları inşa eden ve modern çevre yönetim sistemini teşvik eden Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou şehri, yeşil, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli bir kalkınmayı hedefliyor.
Kaynak: Xinhua / Ekonomi