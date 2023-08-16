Çin'in Hainan eyaletinde yeşil ve sürdürülebilir kalkınma hedefi

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou şehri, ekolojik su koruma projeleri ve sulak alan parkları inşa ederek, modern çevre yönetim sistemini teşvik ediyor ve yeşil, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli bir kalkınmayı hedefliyor.