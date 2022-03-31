Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak - Haberler

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Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak

Xinhua - Ekonomi
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Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak

GUİYANG, 31 Mart (Xinhua) — Guizhou Eyaleti Büyük Veri Geliştirme İdaresi'ne göre, eyalet, 2021'de büyük veri sektörüne önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,22 artışla 15,76 milyar yuan civarında yatırım yaptı. İdareye göre, aralarında veri merkezleriyle ilgili çalışmaların da yer aldığı 100'den fazla kilit projeyi hayata geçirecek olan eyalet, bu yıl 25 bin 5G baz […]

GUİYANG, 31 Mart (Xinhua) — Guizhou Eyaleti Büyük Veri Geliştirme İdaresi'ne göre, eyalet, 2021'de büyük veri sektörüne önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,22 artışla 15,76 milyar yuan civarında yatırım yaptı. İdareye göre, aralarında veri merkezleriyle ilgili çalışmaların da yer aldığı 100'den fazla kilit projeyi hayata geçirecek olan eyalet, bu yıl 25 bin 5G baz istasyonu kuracak. Çin'in kapsamlı ilk büyük veri pilot bölgesi olan Guizhou, büyük veri merkezleri ve bölgesel genel merkezler kurmak isteyen sektörün önde gelen şirketleri ile dünyaca ünlü araştırma enstitülerinin ilgisini çekiyor.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart, Yatırım, Guizhou, Ekonomi, Haberler

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