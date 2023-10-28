Çin'in Guizhou eyaleti, 2026'ya kadar 700.000 yeni enerjili araç eklemeyi hedefliyor

Guizhou eyaleti, 2026 yılına kadar filosuna 700.000 yeni enerjili araç eklemeyi ve bu araçların satışlarının yüzde 40'ını oluşturmasını planlıyor. Eyalet, altyapıyı iyileştirmek için daha fazla şarj ve batarya değiştirme tesisi inşa etmeyi öneriyor.

GUİYANG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti, 2026 yılına kadar filosuna toplam 700.000 yeni enerjili aracı (NEV) eklemeyi ve NEV'lerin, araç satışlarının yüzde 40'ını oluşturmasını hedefliyor.

Guizhou Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Departmanı Başkanı Ao Hong, Cuma günü düzenlenen yeni enerji endüstrisi konferansında söz konusu planı açıkladı.

Guizhou eyaleti, NEV'lere yönelik destek altyapısını iyileştirmek için büyük alışveriş merkezleri, süpermarketler ve ulaşım merkezleri gibi halka açık park alanlarında daha fazla şarj ve batarya değiştirme tesisi inşa etmeyi önerdi.

Engebeli arazisine rağmen Guizhou'da yeni enerjili araç mülkiyeti geçen yılın sonunda 165.000'e yükselerek, hızlı bir büyümeye tanık oldu.

Eyalet, tüm ilçelerinde şarj istasyonlarının tam kapsamasını sağladı.