Çin'in güç bataryası üretimi Temmuz ayında hızlı bir artış gösterdi
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Çin'in güç bataryası üretimi Temmuz ayında yıllık yüzde 28,9 artışla 61 GWh olarak gerçekleşti. Lityum demir fosfat pil üretimi ise yüzde 35,6 artarak aylık toplamın yüzde 66,4'ünü oluşturdu. Yeni enerjili araç üretimi ve satışları da artış gösterdi.
BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Sektör verilerine göre Çin'in güç bataryası üretimi Temmuz ayında hızlı bir artış gösterdi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, güç bataryası üretimi geçen ay yıllık yüzde 28,9 artışla 61 gigavat-saat (GWh) olarak gerçekleşti.
Bu dönemde yaklaşık 40,5 GWh lityum demir fosfat pil üretildi ve bir önceki yıla göre yüzde 35,6 artarak aylık toplamın yüzde 66,4'ünü oluşturdu.
İlk yedi ayda Çin'in güç bataryası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4 artışla 354,6 GWh'ye yükseldi.
Yeni enerjili araçların üretimi geçen ay, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,6 artışla 805.000 adede, satışları ise yüzde 31,6 artışla 780.000 adede yükseldi.