Çin'in güç bataryası üretimi Temmuz ayında hızlı bir artış gösterdi

Çin'in güç bataryası üretimi Temmuz ayında yıllık yüzde 28,9 artışla 61 GWh olarak gerçekleşti. Lityum demir fosfat pil üretimi ise yüzde 35,6 artarak aylık toplamın yüzde 66,4'ünü oluşturdu. Yeni enerjili araç üretimi ve satışları da artış gösterdi.