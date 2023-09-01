Çin'in Guangxi Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nden 120 Milyar Dolarlık İhracat ve İthalat

Çin'in Guangxi Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, kuruluşundan bu yana toplam 858 milyar yuan (yaklaşık 120 milyar ABD doları) tutarında ihracat ve ithalat gerçekleştirdi. Bölge ayrıca yabancı yatırımların 1,47 milyar ABD dolarını aştı.

NANNİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Yerel yetkililer, Çin'in Guangxi Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Temmuz ayı itibarıyla, Ağustos 2019'daki kuruluşundan bu yana toplam 858 milyar yuan (yaklaşık 120 milyar ABD doları) tutarında ithalat ve ihracat kaydettiğini bildirdi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısına göre, pilot serbest ticaret bölgesi tarafından gerçekleştirilen dış ticaret, bu dönemde Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi tarafından kaydedilen toplamın yüzde 37,4'ünü oluşturdu.

Pilot serbest ticaret bölgesi ayrıca bu dönemde yabancı yatırımların birikimli fiili kullanımının 1,47 milyar ABD dolarını aştığını bildirdi. Bu rakam, Guangxi toplamının yüzde 36,8'ine tekabül ediyor.

Pilot serbest ticaret bölgesi, belirlenmiş büyüklüğün üzerindeki işletmelerin brüt sanayi üretiminin 2020'deki 55,85 milyar yuan seviyesinden geçen yıl 100,55 milyar yuan seviyesine yükseldiğini ve yıllık ortalama yüzde 34,2'lik bir büyüme sergilediğini kaydetti.

2013'te Shanghai'da ilk pilot serbest ticaret bölgesinin kurulmasından bu yana, Çin toplam 21 serbest ticaret bölgesinin yanı sıra Hainan Serbest Ticaret Limanı'nı kurdu. Serbest ticaret bölgeleri, kıyı bölgelerinden merkezi iç bölgelere ve sınır eyaletlerine kadar tüm ülkenin yüksek standartlı reformu ve dışa açılım çabaları için birer öncü haline geldi.