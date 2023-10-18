Çin'in GSYİH'si 2023 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 büyüdü. Ülkenin GSYİH'si 91,3 trilyon yuanı aştı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 büyüdü.

NBS'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si ilk üç çeyrekte 91,3 trilyon yuanı (yaklaşık 12,7 trilyon ABD doları) aştı.

NBS, üçüncü çeyrekte ülkenin GSYİH'sinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında arttığını bildirdi.