Çin'in GSYİH'si 2023'ün ilk yarısında yüzde 5,5 arttı

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2023'ün ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artış gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si, yılın ilk yarısında 59,3 trilyon yuana (yaklaşık 8,3 trilyon ABD doları) ulaştı. İkinci çeyrekte ülkenin GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış sergiledi.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2023'ün ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si, yılın ilk yarısında 59,3 trilyon yuana (yaklaşık 8,3 trilyon ABD doları) ulaştı.

İkinci çeyrekte ülkenin GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış sergiledi.

NBS Sözcüsü Fu Linghui düzenlenen basın toplantısında, yılın ilk yarısında ağır ve karmaşık uluslararası ortam ve yurtiçindeki zorlu reform, kalkınma ve istikrar görevleri karşısında tüm bölge ve departmanların büyüme, istihdam ve fiyatları istikrara kavuşturmak üzere büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Fu, piyasa talebinin kademeli olarak toparlandığını, üretim ve arzın artmaya devam ettiğini ve ekonomik performansın genel olarak hız kazandığını sözlerine ekledi.

NBS sözcüsü, Çin'in tüketim mallarının perakende satışlarının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2, ilk çeyreğe göre ise 2,4 yüzde puanlık artış kaydettiğini belirtti. Tüketim mallarının perakende satışları ilk yarıda yaklaşık 22,76 trilyon yuana ulaştı. Perakende satışlar yalnızca Haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

NBS'ye göre önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 yükseliş gösterdi. Sanayi üretimi yalnızca Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı.

NBS'ye göre Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artış sergiledi.

Ülkenin katma değerli hizmet üretimiyse ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 yükseliş gösterdi. Artış oranı, ilk çeyrekte kaydedilen orana göre 1 yüzde puan daha hızlandı.

Resmi verilere göre Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı 2023'ün ilk yarısında, ilk çeyreğe göre 0,2 yüzde puan gerileyerek yüzde 5,3 oldu. Aylık bazda bu oran Mayıs ayına göre değişim göstermeksizin yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir ilk yarıda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla nominal olarak yüzde 6,5 artışla 19.672 yuana ulaştı. Fiyat faktörleri düşüldükten sonra kişi başına düşen harcanabilir gelir yıllık yüzde 5,8 artış gösterdi.