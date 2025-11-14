Haberler

Çin'in Gayrimenkul Sektöründe Fiyat Düşüşleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Çin'deki gayrimenkul sektöründe finansman sorunları ve azalan yatırımlar nedeniyle konut fiyatları ekimde de düştü. Ülkedeki birçok kentte yeni ve ikinci el konut fiyatları gerilerken, bazı büyük kentlerde ise artış gözlemlendi.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki finansman sorunları ve yatırımlardaki azalmaya paralel olarak konut fiyatlarındaki düşüş ekimde de devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, ekimde ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan 4 megakent Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 0,8, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 3,4 düştü.

Ülkenin en büyük nüfuslu kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,7 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu. İkinci el konut fiyatları da birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 4,4, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,2 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5,7 düştü.

Yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den beri geriliyor

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri konut fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 azalmıştı. Gayrimenkul yatırımları 2025'in 10 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7 geriledi. Yeni konut satışları metrekare bazında 10 ayda yüzde 6,8 azaldı.

Merkezi hükümet, son aylarda konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için vergilerin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini devreye almıştı. Söz konusu adımların henüz genel eğilimi değiştiremediği gözleniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
