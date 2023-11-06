Çin'in Fuman petrol sahasında devasa gaz ve petrol işleme istasyonu faaliyete geçti

Çin'in Tarim Havzası'nda bulunan Fuman petrol sahasında devasa bir gaz ve petrol işleme istasyonu Pazar akşamı faaliyete geçti. Fuman petrol sahası, 1 milyar tondan fazla petrol ve doğalgaz kaynağına sahip olup, yılda 5 milyon ton petrol ve eşdeğer doğalgaz üretmesi bekleniyor.

URUMQİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tarim Havzası'nda bulunan Fuman petrol sahasında devasa bir gaz ve petrol işleme istasyonu Pazar akşamı faaliyete geçti.

Çin'in önde gelen petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Tarim petrol sahası şubesine göre, ülkenin en büyük ultra derin petrol sahası olan Fuman petrol sahası 1 milyar tondan fazla petrol ve doğalgaz kaynağına sahip. Bu kaynaklar ise çoğunlukla yeraltında 7.500 ila 10.000 metre derinlikte tespit ediliyor.

Şirkete göre 2025 yılı itibarıyla Fuman petrol sahasının yılda 5 milyon ton petrol ve eşdeğer doğalgaz üretmesi bekleniyor.

Fuman petrol sahasının işletilmesinden sorumlu Wang Xiaopeng, "Şu anda Fuman petrol sahasının günlük petrol üretimi 9.600 tonu aşmış durumda ve bu miktar, Tarim petrol sahasının günlük ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Petrol sahasının yıllık petrol ve gaz üretimi bu yıl yüksek büyüme eğilimini sürdürmeye devam ederken yeni bir rekor kırarak 4 milyon tonu aşması bekleniyor. Bu durum ham petrol arzını ve kışlık doğalgaz destek kapasitesini daha da artıracak" dedi.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim Havzası, ülkedeki önemli petrol zengini havzalardan biri. Havzadaki ultra derin petrol ve doğalgaz kaynakları, Çin'in karadaki ultra derin petrol ve doğalgaz kaynaklarının yüzde 60'ından fazlasına, küresel toplamın ise yüzde 19'una tekabül ediyor.