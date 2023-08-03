Çin'in Fotovoltaik ve Lityum Batarya Sektörleri İlk Yarıda Büyümesini Sürdürdü

Çin'in fotovoltaik ve lityum batarya sektörleri yılın ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Ülkenin fotovoltaik ürünlerin toplam ihracat değeri yüzde 11,6 artışla 28,92 milyar ABD dolarına ulaştı. Lityum batarya sektörünün gelirleri ise 600 milyar yuana ulaştı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki bir fotovoltaik enerji santralinde rüzgarlı hava sonrasında fotovoltaik panellerin tozunu alan personel görülüyor, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in fotovoltaik ve lityum batarya sektörleri yılın ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre ülkenin polisilikon, silikon devre levhası, fotovoltaik pil ve modül üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre tüm kalemlerde yüzde 65'i aşan artışlarla yeni rekorlar kırdı.

Söz konusu dönemde fotovoltaik ürünlerin toplam ihracat değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 28,92 milyar ABD dolarına ulaştı.

Veriler ayrıca lityum batarya sektörünün gelirlerinin, yılın ilk yarısında 600 milyar yuana (yaklaşık 83,92 milyar ABD doları) ulaştığını ortaya koydu.¦