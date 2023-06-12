Çin'in Fotovoltaik Ürün İhracatı Yüzde 18,9 Arttı
Ekonomi Haberleri
Çin, yılın ilk dört ayında fotovoltaik (PV) ürünlerin ihracat değerinde güçlü bir büyüme kaydetti. PV ürünleri ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 artışla 19,35 milyar ABD dolarına yükseldi. Çin'in PV endüstrisinde Mart'tan Nisan'a kadar yüksek bir kapasite kullanım oranı görüldüğü açıklandı.
BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Yeni verilere göre Çin, yılın ilk dört ayında fotovoltaik (PV) ürünlerin ihracat değerinde güçlü bir büyüme kaydetti.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre PV ürünleri ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 artışla 19,35 milyar ABD dolarına yükseldi.
Bakanlık, Çin'in PV endüstrisinde Mart'tan Nisan'a kadar yüksek bir kapasite kullanım oranı görüldüğünü açıkladı.
Bakanlığa göre, Mart-Nisan döneminde polisilikon üretimi yıllık yüzde 72,1 artarken silikon devre levhası üretimi ise yüzde 79,8 oranında yükseldi.