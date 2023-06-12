Çin'in Fotovoltaik Ürün İhracatı Yüzde 18,9 Arttı

Çin, yılın ilk dört ayında fotovoltaik (PV) ürünlerin ihracat değerinde güçlü bir büyüme kaydetti. PV ürünleri ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 artışla 19,35 milyar ABD dolarına yükseldi. Çin'in PV endüstrisinde Mart'tan Nisan'a kadar yüksek bir kapasite kullanım oranı görüldüğü açıklandı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Wuwei şehrinin Liangzhou ilçesindeki bir fotovoltaik (PV) enerji projesi görülüyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Fan Peishen/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Yeni verilere göre Çin, yılın ilk dört ayında fotovoltaik (PV) ürünlerin ihracat değerinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre PV ürünleri ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 artışla 19,35 milyar ABD dolarına yükseldi.

Bakanlık, Çin'in PV endüstrisinde Mart'tan Nisan'a kadar yüksek bir kapasite kullanım oranı görüldüğünü açıkladı.

Bakanlığa göre, Mart-Nisan döneminde polisilikon üretimi yıllık yüzde 72,1 artarken silikon devre levhası üretimi ise yüzde 79,8 oranında yükseldi.