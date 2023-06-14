Çin'in Fotovoltaik Sektörü Mart-Nisan Döneminde Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin'in fotovoltaik sektörü Mart-Nisan döneminde yüzde 72'yi aşan bir büyüme kaydetti. Ülkenin fotovoltaik ürün ihracatı da yüzde 29,3 artarak 10,7 milyar ABD dolarına ulaştı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in fotovoltaik sektörü Mart-Nisan döneminde güçlü bir büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre polisilikon, silikon devre levhası, batarya ve bileşenlerin üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72'yi aşan bir artış gerçekleşti.

Çin'in fotovoltaik ürün ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 artarak 10,7 milyar ABD dolarına ulaştı.

2023'ün ilk dört ayında ülkenin fotovoltaik ürün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışla 19,3 milyar dolara yükseldi.