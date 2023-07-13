Çin'in film pazarı 2023'te toparlanacak ve 2025'e kadar küresel lider olacak

Kovid-19 salgınından etkilenen Çin'in film pazarı, PwC tarafından yayımlanan bir rapora göre 2023'te toparlanacak ve 2025'e kadar sektörde küresel lider konumuna gelecek. Rapora göre, Çin'in film gişe hasılatı 2027'de 13,2 milyar ABD dolarına ulaşacak ve küresel pazarın yüzde 27'sini oluşturacak. Ayrıca, Çin'in eğlence ve medya sektörü toplam geliri 2027'ye kadar 479,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Küresel denetim ve danışmanlık firması PwC tarafından yayımlanan bir rapora göre, Kovid-19 salgınından etkilenen Çin'in film pazarı 2023'te toparlanacak ve 2025'e kadar sektörde küresel lider konumuna gelecek.

Perşembe günü yayımlanan "2023-2027 Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış" başlıklı raporda, Çin'in film gişe hasılatının 2027'de 13,2 milyar ABD dolarına ulaşarak küresel pazarın yüzde 27'sini oluşturacağı ifade edildi.

Raporda yer alan tahminlere göre, Çin'in eğlence ve medya sektörü toplam gelirinin 2027'ye kadar yaklaşık 479,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca, önümüzdeki beş yıl içindeki yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 6,1'i bularak, yüzde 3,5 olan küresel büyüme oranının üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

PwC'ye göre, 2027'ye kadar Çin'in internet reklamcılığı pazarının büyüklüğü, yıllık yüzde 9'luk bileşik büyüme oranıyla 146,4 milyar dolara ulaşacak.

Çin'in şimdiden dünyanın en büyük video oyunları ve elektronik spor pazarı haline geldiğini belirten PwC, sektörün gelirinin 2027'de 115,5 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.