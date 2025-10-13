Çin'in Eylül Ayı İhracatı ve İthalatı Beklentileri Aştı

Çin'de eylül ayında ihracat ve ithalat, ABD ile tarife sorunları ve diğer ekonomik anlaşmazlıkların derinleştiği bir dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, eylülde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 328,8 milyar dolara ulaştı.

Ülkede ihracat ağustosta yüzde 4,4 artış göstermişti. Eylülde ihracat artışının Çinli finansal veri sağlayıcısı Wind'in yüzde 5,6'lık beklenti ortalamasını aşması dikkati çekti.

Bu dönemde ülkenin ithalatı ise yıllık bazda yüzde 7,4 artışla 238,1 milyar dolar olurken, son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede ithalat ağustosta yüzde 1,3'lük artmıştı. Eylül ayına ilişkin ithalat da Wind'in yayınladığı yüzde 1,3'lük beklenti ortalamasının üzerinde artış kaydetti.

Ülkenin eylül ayı dış ticaret fazlası 90,5 milyar dolar hesaplandı.

Analistler, dış ticaretteki artışta, ABD Merkez Bankası Fed'in eylüldeki faiz indiriminin ardından küresel imalat sanayinde görülen toparlanmanın ve Çin'de 1-8 Ekim tarihlerinde Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali'ni kapsayan uzun tatil dönemi için verilen erken siparişlerin eylül ayı rakamlarına yansımasının etkili olduğunu belirtti.

Çin'in ABD'ye ihracatı düşmeye devam ediyor

Öte yandan Çin'in tarife sorunları ve ekonomik anlaşmazlıklarının devam ettiği ABD'ye ihracatı eylülde yüzde 27 azalarak son aylardaki hızlı düşüş ivmesini sürdürdü. Çin'in ABD'ye ihracatı temmuzda yüzde 21,7, ağustosta da yüzde 33,1 azalmıştı.

Buna karşın söz konusu dönemde Çin'in ihracatı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 14,2, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yüzde 15,6, Afrika ülkelerine yüzde 56,4 ve Latin Amerika ülkelerine yüzde 15,2 arttı.

Çin'in ihracatı, ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 artarken mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar nedeniyle 12,4 yükselmişti.

Ülkenin ihracatı nisan ayında da karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilime rağmen yüzde 8,1 artarak dış şoka karşı direnç işareti vermişti. İhracat artış hızı mayısta yüzde 4,8, haziranda yüzde 5,8, temmuzda yüzde 7,2 olmuş, ağustosta yüzde 4,4'e düşerek son 6 aydaki en düşük seviyeye gerilemişti.

Çin'in ithalatı ise ocak ve şubat aylarında yüzde 8,4, martta yüzde 4,3, nisanda yüzde 0,2, mayısta yüzde 3,4 azaldıktan sonra haziranda 1,1, temmuzda 4,1, ağustosta ise yüzde 1,3 artmıştı.

ABD ile sorunlar

Pekin yönetiminin geçen hafta küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim eylül ayı rakamlarına yansımadı. Bu nedenle söz konusu gerilimin nasıl bir etkiye yol açacağı henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementleri konusunda attığı adımları eleştirmişti. Pekin'in tutumunu "sinsi" ve "düşmanca" diye niteleyen Trump, "Çin'in dünyayı esir almasına asla izin veremeyiz." ifadesini kullanmıştı. Trump, buna karşılık olarak 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yüzde 100 ek gümrük tarifesi uygulayacaklarını, ayrıca tüm kritik yazılımların ihracatını durduracaklarını bildirmişti.

İki ülke arasındaki gerilimin, ABD ile Çin arasında tarife müzakerelerinin sürdüğü ve iki ülke liderlerinin bu ayın sonunda Güney Kore'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmeye hazırlandığı dönemde alınması dikkati çekmişti.

Bu arada bu yılın başından itibaren karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan anlaşmazlığın halen çözülmemesinin yarattığı belirsizlik de sürüyor. En son 14-15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de müzakere yürüten iki ülke heyetleri, daha önce varılan geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.