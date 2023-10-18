Çin'in enerji üretimi Eylül ayında yüzde 7,7 arttı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan PetroChina'ya ait Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir bölümü görünüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in enerji üretimi Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günkü verilerine göre, ülkenin toplam enerji üretimi Eylül ayında yaklaşık 745,6 milyar kilovat-saate ulaştı.

NBS verilerine göre, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla termik enerji üretiminde yüzde 2,3, hidroelektrik enerji üretiminde yüzde 39,2, nükleer enerji üretiminde yüzde 6,7 ve güneş enerjisi üretiminde yüzde 6,8 artış kaydedildi.

Ancak ülkenin rüzgar enerjisi üretimi geçen ay bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

NBS'ye göre, Ocak-Eylül döneminde ülkenin enerji üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 4,2 artarak yaklaşık 6,62 trilyon kilovat-saate ulaştı.