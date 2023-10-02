Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi tarafından yayımlanan kitapçığa göre, Çin'in enerji sektörüne yapılacak yatırımın 2060 yılına kadar 100 trilyon yuanı aşması bekleniyor. Yeni bir enerji sisteminin geliştirilmesiyle enerji sektörü ve enerji piyasası büyüklüğünün genişlemesi teşvik edilecek.

Çin'in Enerji Sektörüne 2060 Yılına Kadar 100 Trilyon Yuanlık Yatırım Bekleniyor

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in enerji sektörüne yapılacak yatırımın büyüklüğünün 2060 yılına kadar 100 trilyon yuanı (yaklaşık 13,93 trilyon ABD doları) aşması bekleniyor.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi tarafından geçen hafta yayımlanan kitapçıkta, yeni bir enerji sisteminin geliştirilmesinin hem enerji sektörünün hem de enerji piyasasının büyüklüğünde genişlemeyi teşvik edeceği belirtildi.

Kitapçığa göre 2060 yılı sonu itibarıyla enerji depolama, entegre enerji ve enerji interneti gibi kilit sektörlerin endüstriyel büyüklüklerinin 1 trilyon yuana ulaşması bekleniyor.