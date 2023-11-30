Çin'in en büyük açık deniz petrol sahası rekor üretim seviyesine ulaştı

Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üreticisi olan Bohai Petrol Sahası'nın günlük petrol ve doğalgaz üretimi, 100.000 milyon tonu aşkın petrol eşdeğerine ulaştı. Bu miktarla son 50 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşıldığı bildirildi.

TİANJİN, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üreticisi olan Bohai Petrol Sahası'nın günlük petrol ve doğalgaz üretimi, 100.000 milyon tonu aşkın petrol eşdeğerine ulaştı. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin Tianjin şubesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu miktarla son 50 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşıldığını bildirdi.

1965 yılında üssün inşa edilmesinden bu yana, 50'yi aşkın petrol ve doğalgaz sahası ile yaklaşık 200 üretim tesisi geliştirildi. Bohai Petrol Sahası böylece Çin sularında en fazla üretim yapan, en büyük ölçekli ve en fazla ekonomik fayda getiren ana petrol sahası haline geldi.

Petrol sahası, 2025 yılı itibarıyla yıllık 40 milyon tondan fazla petrol ve doğalgaz üretmeyi hedefliyor.