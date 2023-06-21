Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üreticisi 500 milyon ton üretti

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin Tianjin şubesi, Bohai Petrol Sahası'nın 50 yıldan uzun bir süre önce üretime başlamasından bu yana 500 milyon tondan fazla ham petrol ürettiğini açıkladı.

TİANJİN, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin Tianjin şubesi, Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üreticisi Bohai Petrol Sahası'nın şu ana kadar 500 milyon tondan fazla ham petrol ürettiğini bildirdi.

Bohai Petrol Sahası'nın 50 yıldan uzun bir süre önce üretime başlamasından bu yana 50 petrol ve doğal gaz sahası ile 190'ın üzerinde üretim tesisi inşa edildi.

Son beş yılda Bohai Denizi'nde 100 milyon tonu aşkın petrol ve doğal gaz rezervine sahip beş petrol sahası keşfedildi.