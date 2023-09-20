Çin'in En Büyük 500 Şirketi Açıklandı

Çin, 2023 yılı için en büyük 500 Çin şirketi listesini açıkladı. İmalat sektöründen 264 şirketin yer aldığı listede, şirket sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi, Çin Ulusal Petrol Şirketi ve Çin Petrokimya Şirketi ilk üç sırada yer aldı.

HEFEİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin, 2023 yılı için en büyük 500 Çin şirketi listesini Çarşamba günü açıkladı. Listede imalat sektöründen 264 şirket yer alırken, bu rakam sektörün bir önceki yıla göre listeye 8 şirket daha eklediğini ve üst üste üçüncü yılda büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor.

Liste, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen bir forum sırasında Çin İşletmeler Konfederasyonu ve Çin İşletme Yöneticileri Derneği tarafından yayımlandı.

Çin'deki en büyük 500 işletmenin gelir açısından giriş eşiği 46,998 milyar yuan (yaklaşık 6.55 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yıla göre 2,37 milyar yuan artış kaydetti.

Listeye göre ilk üç sırada sırasıyla Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi, Çin Ulusal Petrol Şirketi ve Çin Petrokimya Şirketi yer alıyor.

Geliri 100 milyar yuanı aşan şirket sayısı 254'e yükselirken, bunlardan 16'sı 1 trilyon yuanın üzerinde gelir bildirdi.

İlk 500 şirket, 2022 yılında gelirlerinde istikrarlı bir büyüme kaydetti. Bu şirketlerin gelirleri toplamı 108,36 trilyon yuan olurken, 2022 listesindeki şirketlerin gelirlerine kıyasla yüzde 5,74 artış gösterdi.

Veriler, söz konusu şirketlerin net karlarının ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,8 düşüşle 4,29 trilyon yuan olduğunu gösterdi.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), bu işletmelerin gündeminde üst sıralarda yer aldı. Ar-Ge girdileri yüzde 9,07 artışla 1,58 trilyon yuan olurken, Ar-Ge yoğunluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,04 puan artarak yüzde 1,85'e ulaştı.