Çin'in En Büyük 500 Özel İşletmesi Açıklandı

Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Çin'in en büyük 500 özel işletmesini duyuran 2023 listesini yayımladı. JD.com birinci sırada yer alırken, Alibaba ikinci, Hengli Group ise üçüncü oldu. İlk 500 işletmenin 2022 yılında gelir açısından alt sınırı 27,578 milyar yuan olarak belirlendi.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Çin'in en büyük 500 özel işletmesini duyuran 2023 listesini Salı günü yayımladı. JD.com listede birinci sırada yer alırken, Alibaba ikinci, Hengli Group ise üçüncü sıraya yerleşti.

Listeyle birlikte yayımlanan bir araştırma ve analiz raporuna göre, ilk 500 özel işletmenin 2022 yılında gelir açısından alt sınırı, bir önceki yıla kıyasla 1,211 milyar yuan artarak 27,578 milyar yuan (yaklaşık 3,83 milyar ABD doları) oldu. Bu işletmeler arasındaki 95 şirketin her birinin 2022 yılında 100 milyar yuanı aşan yıllık gelir elde etmesi dikkat çekti.

Bu çalışmayla federasyon tarafından Çin'in büyük özel işletmelerine yönelik 25. anket gerçekleştirilmiş oldu. Ankete yıllık geliri 500 milyon yuanın üzerinde olan toplam 8.961 işletme katıldı.