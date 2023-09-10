Çin'in Emtia İthalatı Artıyor

Çin'in kömür, ham petrol ve doğal gaz gibi başlıca emtia ithalatı, ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle yılın ilk sekiz ayında önemli artış kaydetti.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kömür, ham petrol ve doğal gaz gibi başlıca emtia ithalatı, ülkenin ekonomik toparlanmasının devam etmesiyle yılın ilk sekiz ayında önemli artış kaydetti.

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 306 milyon ton kömür ithal edilirken, ham petrol ihracatı yüzde 14,7 artışla 379 milyon tona, rafine petrol ithalatı ise yüzde 100,1 artışla 30,55 milyon tona yükseldi.

Veriler, ülkenin doğal gaz ithalatının ilk sekiz ayda, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 77,7 milyon tona yükseldiğini gösterdi.

Veriler, söz konusu emtiaların ton başına fiyatlarının azaldığını ortaya koydu.

Göstergeler, Çin'de ekonomik ivmenin güçlendiğine dair işaretler veriyor. Ülkenin imalat sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında yükselişini sürdürerek 49,7'ye ulaşmıştı. Endeks, Temmuz ayında 49,3, Haziran ayında 49 ve Mayıs ayında 48,8 seviyesindeydi.