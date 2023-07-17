Çin'in elektrik üretimi yılın ilk yarısında arttı

Çin'in elektrik üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi. Termik enerji, nükleer enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi üretimi artarken, hidroelektrik üretimi düştü.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in elektrik üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı resmi verilere göre, ülkenin toplam elektrik üretimi Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 4,17 trilyon kilovat saate ulaştı.

Büronun verilerine göre bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre termik enerji üretimi yüzde 7,5, nükleer enerji üretimi yüzde 6,5, rüzgar enerjisi üretimi yüzde 16 ve güneş enerjisi üretimi yüzde 7,4 oranında artış gösterdi.

Bununla birlikte, ülkenin hidroelektrik üretimi yılın ilk altı ayında bir önceki yıla göre yüzde 22,9 düştü.

Büroya göre, yalnızca Haziran ayında ülkenin elektrik üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 2,8 arttı.