Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 17,5 Arttı

Güncelleme:
Çin'in yılın ilk 9 ayında kurulu elektrik üretim kapasitesi, geçen yıla göre yüzde 17,5 artarak 3,72 milyar kilovata ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ise güneş enerjisinde yüzde 45,7, rüzgar enerjisinde yüzde 21,3 artış görüldü.

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın ilk 9 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 17,5 arttığı bildirildi.

Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre kurulu kapasite, Ocak-Eylül 2025 döneminde 3,72 milyar kilovata ulaştı.

Bu dönemde yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 45,7, rüzgar enerjisinden ise yüzde 21,3 artış kaydetti.

Yılın ilk 9 ayında güç kaynağı projelerine yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 0,6, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 9,9 arttı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
