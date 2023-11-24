Çin'in Ekim Ayı Uluslararası Ticaret Verileri Açıklandı

Çin'in Ekim ayında uluslararası mal ve hizmet ticareti 4,09 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Mal ihracatı 1,96 trilyon yuan, ithalatı ise 1,63 trilyon yuan oldu.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti Ekim ayında 4,09 trilyon yuan yahut 569,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre mal ihracatı 1,96 trilyon yuan, ithalatı ise 1,63 trilyon yuan olurken 326,6 milyar yuan fazla verildi.

İdareye göre geçen ay hizmet ihracatı 177,7 milyar yuan, hizmet ithalatı ise 316,8 milyar yuan seviyesinde gerçekleşerek 139,1 milyar yuan ticaret açığı verdi.