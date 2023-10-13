Çin'in e-ticaret lojistiği endeksi Eylül'de arttı

Çin'in e-ticaret sektöründeki lojistik faaliyetlerin bir göstergesi olan e-ticaret lojistiği endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 112,3 puan seviyesinde gerçekleşti. Veriler, genel olarak e-ticaret lojistiğine yönelik talebin önemli ölçüde iyileştiğine ve lojistik işletmelerinin tedarik kapasitesi ile verimliliğinin istikrarlı şekilde arttığına işaret etti.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret sektöründeki lojistik faaliyetlerin bir göstergesi olan e-ticaret lojistiği endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 112,3 puan seviyesinde gerçekleşti.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na göre, toplam iş hacmini izleyen alt endeks geçen ay 123,9 puan olarak kaydedildi. Bu rakam, Ağustos ayına göre 2,5 puan artışa tekabül ediyor.

Veriler, memnuniyet oranı alt endeksinin Eylül ayında Ağustos ayına göre 0,2 puan artışla 101,5 puan seviyesinde gerçekleştiğini ve art arda dördüncü ayda yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösterdi.

Federasyon verileri, genel olarak e-ticaret lojistiğine yönelik talebin önemli ölçüde iyileştiğine ve lojistik işletmelerinin tedarik kapasitesi ile verimliliğinin istikrarlı şekilde arttığına işaret etti.

E-ticaret lojistiği endeksi, Çin'in çevrimiçi perakende devi JD.com'un verilerine dayanarak derlendi. Taban endeks ise 100 puan olarak belirlendi.