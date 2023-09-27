Çin'in Dünya Ticaretine Katılmasıyla Kuru Yük Endeksi Hızla Yükseldi

Çin'in dünya ticaretine katılmasıyla birlikte kuru yük endeksi hızlı bir yükseliş yaşadı. Son bir ayda Baltık Kuru Yük Endeksi yüzde 60 artarak 1.696 seviyesine ulaştı. Bu artışta güçlü talep ve olumlu ekonomik beklentiler etkili oldu.

Çin'in dünya ticaretine katılmasıyla dipte seyreden kuru yük endeksinde hızlı yükseliş yaşandı. Son bir ayda Baltık Kuru Yük Endeksi'nde (BDI) yüzde 60 yükselişle 1.696 seviyesine yükseldi.

Denizyolu kuru yük taşımacılığındaki navlun piyasasının seyrini gösteren Baltık Kuru Yük Endeksi güçlü taleple Eylül başından bu tarafa yüzde 60 yükseldi. Dünya genelinde hammadde ticaretinin nakliye maliyetlerini takip eden endeks 1700 seviyelerine ulaştı. Çin'in açılmasının yanı sıra ekonomiye yönelik olumlu beklentiler bu artışta etkili oldu.

Baltık Kuru Yük Endeksi nedir?

Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) dünya çapında kömür, demir cevheri, çelik, çimento ve tahıl gibi nakliye mallarının maliyetini takip eden bir endeks. Baltık kuru yük endeksi sadece Baltık ülkeleri tarafından verilen veriler ile değil tüm dünya üzerinde yer alan kuru yük taşımacılığı verileri ile hesaplanır. Kuru yük taşımacılığının yüksek talebe sahip olması dünya genelinde hammadde ticaretinin yükseldiğini gösterir. - İSTANBUL