Çin'in döviz rezervleri nisanda 3,2 trilyon dolara ulaştı

Çin'in döviz rezerv varlıklarının nisan sonunda 3,2 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

Çin'in döviz rezerv varlıklarının nisan sonunda 3,2 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, döviz rezervleri nisanda önceki aya göre yüzde 0,66 artışla 3,2 trilyon dolara çıktığı belirtildi.

Açıklamada, artışın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığı, küresel makroekonomik verilerin ve büyük ekonomilerin para politikası tercihlerinin etkisiyle nisanda ABD doları endeksinde düşüş, küresel mali varlıkların değerinde ise artış görüldüğü kaydedildi.

Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmayla pozitif büyüme işaretleri verdiğinin vurgulandığı açıklamada döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğine dikkat çekildi.

Çin'in döviz rezervleri 2022 yılı sonunda 3,12 trilyon dolar olarak belirlenmişti.