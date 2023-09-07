Çin'in döviz rezervleri ağustosta azaldı

Çin'in döviz rezerv varlıkları ağustos sonunda geçen aya göre yaklaşık 44 milyar dolar azalarak 3,16 trilyon dolara düştü.

Çin'in döviz rezerv varlıklarının ağustos sonunda geçen aya göre yaklaşık 44 milyar dolar azalarak 3,16 trilyon dolara düştüğü bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, temmuz sonunda 3 trilyon 204 milyon dolar olan döviz rezervlerinin ağustosta 3 trilyon 160 milyon dolara gerilediği belirtildi.

Azalmanın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı tespitine yer verilen açıklamada, ağustosta küresel makroekonomik göstergelerin ve büyük ekonomilerin para politikası tercihlerinin etkisiyle ABD doları endeksinde artış, küresel mali varlıkların değerinde ise azalma görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çin ekonomisinin ekonomik toparlanma eğiliminin sürdüğü, uzun dönemli pozitif temellerin değişmediği vurgulanarak döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğinin altı çizildi.

Öte yandan temmuz sonunda 68,69 milyon ons olan altın rezervleri, ağustosta 69,62 milyon onsa çıktı.

Çin'in döviz rezerv varlıkları 2022 yılı sonunda 3,12 trilyon dolara ulaşmıştı.