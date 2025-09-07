Haberler

Çin'in Döviz Rezervleri Ağustos'ta 3 Trilyon 322 Milyar Dolara Ulaştı

Güncelleme:
Çin'in döviz rezervleri, ağustos sonunda 29,9 milyar dolar artarak toplamda 3 trilyon 322 milyar dolara çıktı. Artışın, ABD doları endeksindeki düşüş ve küresel finansal varlık fiyatlarındaki yükselişle ilişkili olduğu belirtildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ağustos dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ağustos sonunda önceki aya göre 29,9 milyar dolar artış kaydetti.

Temmuza kıyasla yüzde 0,91 artan rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı.

İdareden yapılan açıklamada, ağustos ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
