Çin'in Doğusunda Proje Ödemesi Dijital Yuan ile Yapıldı

NANJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Ülkenin mevcut dijital yuan pilot bölgelerinden biri olan Suzhou Yüksek Hızlı Tren Yeni Kasabası'nın dijital finans geliştirme bürosuna göre, bu ödeme ile dijital yuan, gayrimenkul ve kentsel peyzaj gibi alanlarda proje ödemesi için ilk kez kullanıldı. 554.950 yuan (yaklaşık 87.183 ABD doları) tutarındaki toplam işlem, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ve Çin İnşaat Bankası'nın dijital yuan cüzdanları aracılığıyla saniyeler içinde tamamlandı. Projenin alacaklısı olan Suzhou Baorong İnşaat Proje Yönetimi Ltd. Genel Müdürü Lu Wei "Dijital yuanı ilk kez denedik. Aktarım gerçekten daha hızlı, daha güvenli ve daha elverişli" diye konuştu.

Çin'in Suzhou Yüksek Hızlı Tren Yeni Kasabası'nda Dijital Finans Geliştirme Bürosu Müdür Yardımcısı olan Zhou Xilang ise yeni kasabada elektrik faturası ödemesi, metro bileti satın alma ve otel ile kantin hizmetleri gibi alanlar da dahil olmak üzere 40'tan fazla dijital yuan pilot senaryosu geliştirildiğini söyledi. Çin, merkez bankasının dijital para biriminin araştırmasını ve pilot kullanımını hızlandırdığı için ülkenin dijital yuan işlemleri 2021'in sonunda yaklaşık 87,57 milyar yuana ulaştı. Çin Merkez Bankası dijital para birimini geliştirme çabalarına, konuyla ilgili araştırmaları ilk kez yaptığı 2014'te başladı. Merkez Bankası 2017 yılında da ticari bankalar ve internet şirketleriyle araştırma ve geliştirme alanlarında işbirliğine girdi.

Xinhua / Ekonomi