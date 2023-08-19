Çin'in doğal gaz üretimi Temmuz ayında hızlı büyüme kaydetti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'in doğal gaz üretimi Temmuz ayında daha hızlı büyüme kaydetti. Ülke geçen ay, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 18,4 milyar metreküp doğal gaz üretti. Büyüme oranı Haziran ayına kıyasla yüzde 2,1 puan daha yüksek gerçekleşti. Büroya göre ülke geçen ay, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 artışla 10,31 milyon ton doğal gaz ithal etti. Çin'in doğal gaz üretimi, Ocak-Temmuz arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 134 milyar metreküpe yükseldi.