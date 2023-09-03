Çin'in Doğal Gaz Tüketimi Yeşil Kalkınma İle Artıyor

Çin'in doğal gaz tüketimi, yeşil kalkınma çabalarının etkisiyle istikrarlı bir şekilde artıyor. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre, 2023'ün ilk yedi ayında görünür doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış gösterdi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğal gaz tüketimi 2023'ün ilk yedi ayında yeşil kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabaların etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre istikrarlı bir artış gösterdi.

Ülkenin en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde görünür doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 227,1 milyar metreküp oldu.

Sadece Temmuz ayında görünür doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artarak 32,49 milyar metreküpe ulaştı.