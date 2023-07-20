Çin'in dış yatırımları büyümeye devam ediyor

Çin'in finans dışı doğrudan dış yatırımları, 2023'ün ilk yarısında geçen yıla göre artış gösterdi. ABD doları cinsinden yapılan yatırımlar da yükseldi.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in dış yatırımları, 2023'ün ilk yarısında büyümeye devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı resmi verilere göre Çin'in finans dışı doğrudan dış yatırımı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artarak 431,61 milyar yuana ulaştı.

ABD doları cinsinden doğrudan dış yatırımlar söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 14,8 artarak 62,29 milyar ABD dolarına yükseldi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ülkelerde finans dışı doğrudan dış yatırımlarsa yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artışla 11,57 milyar ABD doları oldu ve bu oran tüm ülkelere yaptığı finans dışı doğrudan dış yatırımın yüzde 18,6'sına karşılık geldi.

Bakanlığın verilerine göre yurtdışında sözleşmesi yapılmış projelerin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 490,1 milyar yuan olurken yeni imzalanan projelerin sözleşme değeri, bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 655,98 milyar yuan oldu.