Çin'in devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgeleri yabancı sermayeli şirketleri çekiyor

Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinin 30.000'den fazla yabancı sermayeli şirketi çektiğini duyurdu. Bu bölgelerde 300'ün üzerinde Fortune 500 şirketi faaliyet gösteriyor.

Çin'in başkenti Beijing'e bağlı Yizhuang Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki bir yolda sürücüsüz teste tabi tutulan sürücüsüz araç (sağdan birinci) görülüyor, 19 Ekim 2021. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

NANJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinin 30.000'den fazla yabancı sermayeli şirketi çektiğini duyurdu.

Salı günü devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerini teşvik etmeye yönelik düzenlenen bir etkinlikte açıklama yapan bakanlık, ülkede şu anda eyalet düzeyindeki 31 bölgede 4 milyondan fazla işletmeyi bir araya getiren bu tarzda 230 kalkınma bölgesinin bulunduğunu bildirdi.

300'ün üzerinde Fortune 500 şirketi, bu kalkınma bölgelerinde şirket merkezleri ya da araştırma merkezleri kurdu.

Devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgeleri geçen yıl 15 trilyon yuan (yaklaşık 2,08 trilyon ABD doları) tutarında bölgesel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) üretti. Bu rakam 2013'ten bu yana yüzde 117'lik bir artışa işaret ediyor.

Söz konusu kalkınma bölgeleri, Çin'in küresel endüstriyel sisteme ekonomik entegrasyonunda kritik bir platform haline geldi.

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Chen Chunjiang, Çin'in yabancı yatırımlara yönelik negatif listeyi makul bir seviyede kısaltmayı ve modern hizmet sektörlerinin dışa açılımını güçlendirmeyi düşünebileceğini söyledi.

Chen, ülkenin inovasyonu teşvik için politika desteğini artıracağını ve devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerini modernize edeceğini belirtti.